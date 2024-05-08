Симоньян нашла способ сократить пропасть между богатыми и бедными Симоньян предложила ввести налог на роскошь в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Выравнивать благосостояние в стране необходимо с помощью налогов, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, которые прозвучали в эфире телеканала «Россия 1», нужно ввести налог на роскошь.

Неравенство лечится как? Неравенство лечится налогами. <...> Я много раз говорила о налоге на роскошь, что надо выравнивать уровень благосостояния в стране, — заявила Симоньян.

Она отметила, что также необходимо доработать Уголовный кодекс РФ. В качестве примера она указала ситуацию, когда за одно и то же преступление предусматривается либо пять лет тюрьмы, либо 200 тысяч штрафа. Журналистка выразила уверенность, что это создает поле для коррупции.

Ранее Симоньян опубликовала совместную фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Она сообщила, что «вручную проверила» здоровье политика, отметив его «каменный бицепс». Встреча состоялась в Кремле на инаугурации президента России Владимира Путина. На снимке Симоньян придерживает Кадырова за правую руку, оба весело улыбаются.

До этого Симоньян рассказала о попытках украинцев помешать показу документального фильма «Донбасс. Вчера, сегодня, завтра» в Риме. По ее словам, они собрались у входа в кинотеатр с плакатами и скандировали антироссийские лозунги.