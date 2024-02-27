Симоньян рассказала, как Украина мешает ее отдыху за границей Симоньян: отдыхаю дома, потому что Украина объявила меня в международный розыск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1», что не ездит за границу и отдыхает дома. Она объяснила это тем, что Украина объявила ее в международный розыск.

Я отдыхаю только дома теперь. Вообще никуда не езжу на всякий пожарный, — отметила Симоньян.

Она предположила, что ей и ее детям до конца жизни придется не выезжать за границу. Однако, по словам Симоньян, ее эта перспектива не расстраивает.

В этом же интервью Симоньян рассказала о порядках в своей семье. Она отметила, что с радостью спешит после работы домой, потому что ее там ждут близкие. По словам главреда RT, в ее доме приняты «традиционные» порядки. Например, в плане отношения к старшим: своей свекрови, армянской актрисе Лауре Геворкян, Симоньян никогда не противоречит.

В передаче Бориса Корчевникова главред RT также рассказала, что «сделала самый серьезный шаг в своей жизни — написала роман». По словам Симоньян, эта книга — про западные ценности, «когда людям уже запрещено быть такими, какими создал их Бог». Роман еще не закончен, он находится в стадии завершения и называется «В начале было слово. В конце будет цифра».