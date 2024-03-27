«Отказались от чего-либо»: Симоньян о спасших людей в «Крокусе» подростках Симоньян: спасшие людей в «Крокусе» подростки получат ноутбуки и поездку в Анапу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Часть подростков, спасших людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», отказались от подарков, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, некоторые из них перевели свою зарплату в фонд помощи пострадавшим. Им решили подарить ноутбуки и другие желаемые вещи, о которых рассказали родители.

Спросили семерых подростков, спасавших людей в «Крокусе», чем их порадовать. Часть из них отказались от чего-либо. <...> Тогда мы спросили их мам и пап, — рассказала Симоньян.

Кто-то из хотел ноутбук, другой — корзину экзотических фруктов. Кто-то мечтал поехать в лагерь на море, а кто-то — посетить с экскурсией историческое место, добавила Симоньян.

Главред RT заявила, что вместе с мужем телеведущим Тиграном Кеосаяном они решили подарить каждому подростку по ноутбуку, корзине фруктов и поездке летом в Анапу с экскурсией в Горгиппию. Симоньян пояснила, что речь идет об Исламе Халилове, Артеме Донскове, Александре Журик, Никите Иванове, Виктории Волчихиной, Артеме Филимонове и Елизавете Тереховой.

Ранее глава комитета нижней палаты по защите семьи Нина Останина сообщила, что молодых ребят, проявивших героизм во время теракта в «Крокуc Сити Холле» в подмосковном Красногорске и спасших людей, пригласят в Госдуму. Она также высказывалась о 15-летнем Исламе, который спасал людей во время инцидента, Останина призвала наградить юношу.