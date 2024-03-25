Симоньян раскрыла смысл соболезнований Макрона из-за теракта в «Крокусе» Симоньян: Макрон пытается отвести подозрения от Киева после теракта в «Крокусе»

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон поспешил выразить соболезнования родственникам и близким пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» с целью отвести подозрения от Украины, заявила в своем Telegram-канале главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она привела слова Макрона, который в своем заявлении делает акцент на том, что теракт был исполнен террористами из ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Вот для чего они так рьяно кинулись выражать соболезнования. Чтобы затвердить, что это ИГИЛ (запрещено в РФ), чтобы отвести подозрения от Украины, — написала журналист.

Макрон «решительно» осудил теракт, о чем сообщили в Елисейском дворце. При этом отмечалось, что политик внимательно следит за ситуацией в Москве. Также палестинское движение ХАМАС осудило теракт в «Крокус Сити Холле» и выразило соболезнования народу России. С этим заявлением выступил официальный представитель движения Иззат ар-Ришк.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске произошел теракт. Тогда люди в камуфляже открыли огонь по посетителям из автоматов, после чего устроили пожар в здании. По информации Telegram-канала Baza, количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 144 человек, еще 97 пострадавших находятся в больницах. По данным канала, в ночь на 25 марта в здании концертного зала были найдены 17 фрагментов тел.