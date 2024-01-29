Симоньян объяснила, почему о блокаде Ленинграда надо вспоминать каждый день Симоньян призвала вспоминать о блокаде Ленинграда каждый день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вспоминать о 900 днях блокады Ленинграда и о героическом мужестве его жителей необходимо каждый день, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, это важно из-за тех страданий, жертв и беспрецедентного подвига, который совершили ленинградцы.

На этой неделе вспоминали блокаду Ленинграда, которую вообще, конечно, стоит вспоминать каждый день — по невыразимости того страдания, тех жертв, того беспримерного, беспрецедентного в истории человечества... И... тот подвиг мужества и объём страданий, который был вынесен на своих плечах, в своих душах, в своих сердцах ленинградцами за эти длинные-длинные-длинные почти 900 дней — таких примеров в истории человечества не было. И я надеюсь, и не будет, — заявила Симоньян.

Ранее в МИД ФРГ опубликовали официальное заявление, согласно которому Германия выступает за сохранение памяти об ужасных преступлениях, совершенных немецкими войсками во время Второй мировой войны. Власти ФРГ полностью признают историческую ответственность за блокаду Ленинграда, отмечается в комментарии. В ведомстве отметили, что в 2019 году власти ФРГ решили совершить гуманитарный жест по отношению к ныне здравствующим жертвам блокады. В качестве жеста примирения и памяти германское правительство финансирует модернизацию больницы в Санкт-Петербурге, в которой получают медпомощь многие блокадники.