Симоньян призвала вернуть женщинам ясли времен СССР Симоньян предложила вернуть ясли времен СССР для роста демографии в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России нужно вернуть ясли времен СССР для решения проблем с демографией, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Журналист пояснила, что в Советском Союзе женщины могли отдавать в ясли детей с двухнедельного возраста, тогда как в детский сад принимают с трех лет.

Симоньян добавила, что в современном обществе не каждая женщина готова «вычеркнуть» из своей карьеры и профессии несколько лет жизни, чтобы родить ребенка. Если речь о нескольких детях, то велик риск, что женщине придется навсегда отказаться от своей профессии, подчеркнула журналист.

Дорогие мужчины, принимающие решения в стране, законодатели и прочие. Если вы хотите, чтобы мы рожали, <...> дайте женщинам ясли, дайте женщинам возможность родить и вернуться в свою обычную жизнь, — сказала она.

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что даже полный запрет абортов не приведет к росту рождаемости в России. По его словам, следует избегать «хаотичных мер» в попытках улучшить демографическую ситуацию. Фадеев подчеркнул, что такие меры в попытках повысить показатели только ухудшают атмосферу в обществе.

До этого Росстат зафиксировал снижение численности населения России на 244 тысячи человек в 2023 году. Общее число жителей в стране снизилось до 146,204 млн человек, согласно результатам предварительной оценки. При этом численность постоянного населения РФ за год сократилась на 0,17%. Представленные данные оказались оптимистичнее прогноза Росстата, предполагавшего, что население России в 2023 году сократится на 368 тысяч человек.