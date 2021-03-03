Симоньян призвала ужесточить УК после освобождения «скопинского маньяка»

https://static.news.ru/photo/44cd258e-7c26-11eb-a4b9-96000091f725_660.jpg Маргарита Симоньян Фото: Кадр из видео/Соцсети

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о необходимости ужесточения наказания за педофилию в России после освобождения отбывшего наказание маньяка-педофила Виктора Мохова.

Пока у нас в УК будет пожизненное для бухгалтеров и юристов, которые не так оформляли документы и поэтому им можно пришить организацию преступного сообщества, но при этом не будет пожизненного за педофилию, мы не будем по-настоящему здоровым обществом, — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 70-летний Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», был освобождён из-под стражи после 17 лет заключения. Он был осуждён за то, что похитил и на протяжении нескольких лет насиловал двух девушек. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их на своём автомобиле. Девочки согласились, но вместо дома их отвезли за город, где держали взаперти 1296 дней.

Как сообщал NEWS.ru, долгий тюремный срок обязательно скажется на отсидевшем и он выйдет на свободу в «совершенно другой стране». В этом уверен председатель ОНК по Республике Карелия Александр Рузанов.