Симоньян призвала обменять Кара-Мурзу и Гершковича на одну «полезную жизнь» Симоньян призвала обменять Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рассмотрение жалобы журналиста Гершковича на арест по делу о шпионаже

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что есть одна «полезная жизнь», на которую можно было бы обменять осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, приговоренного к 25 годам заключения за фейки об армии и госизмену Владимира Кара-Мурзу (внесен Минюстом в список иностранных агентов) и подозреваемого в шпионаже журналиста WSJ Эвана Гершковича. По ее мнению, этих заключенных стоило бы обменять на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которому в США грозит до 175 лет тюрьмы.

Поменяйте Уилана, Кара-Мурзу и Гершковича на Ассанжа. Меньше, чем за троих, они его не отдадут. Спасите одну полезную жизнь ценой трех вредных, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который осудил задержание в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича по делу о шпионаже. Она призвала европейского политика заступиться за Джулиана Ассанжа и Марата Касема «для баланса».

Боррель до этого заявил, что Брюссель осуждает арест Гершковича. По его словам, журналисты должны свободно заниматься своей профессией и должны быть защищены.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО. Перед заседанием персонал и посетителей суда пришлось эвакуировать из-за сообщения о «минировании». Угроза оказалась ложной.