Симоньян рассказала, что старейшая газета Британии назвала ее «боброедкой» Симоньян заявила, что The Times назвала ее «боброедкой»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале заявила, что издание The Times ее оскорбило. По словам журналистки, в статье ее назвали «боброедкой».

Старейшая британская газета The Times назвала меня «боброедкой». Мельчает английский юмор, мельчает, — написала она.

Речь идет о статье газеты от 1 февраля. Журналисты упомянули, что Симоньян прозвали «боброедкой», поскольку однажды она похвасталась, что «приготовила это пушистое существо на праздничный ужин к Новому году».

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обозвавший его действующий американский лидер Джо Байден такого же мнения и о его сторонниках. Как сообщалось, глава Белого дома назвал своего предшественника «больным придурком» в разговорах со своими близкими помощниками и друзьями. В свою очередь представитель предвыборного штаба Трампа счел позором сам факт того, что Байден использует нецензурную брань.

До этого Байден за закрытыми дверями обматерил экс-главу Белого дома. Инцидент произошел из-за слов о муже бывшего спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Речь идет о неудачной шутке Трампа во время его выступления на митинге. Предметом для насмешки со стороны экс-президента стало нападение на Пола Пелоси, которое произошло в 2022 году. Тогда его избил молотком проникший в дом злоумышленник.