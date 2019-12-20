Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в преддверии Нового года поделилась семейным рецептом холодца. Телеведущая рассказала, что варит холодец десятками разных способов, но есть и любимые рецепты.

В предстоящую новогоднюю ночь популярная журналистка будет угощать любимого мужа Тиграна Кеосаяна и своих гостей холодцом из говяжьих хвостов и телячьих голяшек. Способ приготовления блюда мама троих детей подробно описала в Instagram.

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Продолжаю марафон рецептов на наш #новогоднийужин. Какой же русский не любит холодец! И нерусский тоже) Я варю холодец десятками разных способов. В этот раз возьму говяжьи хвосты и телячьи голяшки. Отварю их раздельно. Первую воду от хвостов солью, от голяшек оставлю. Варить буду с морковью, луком, чесноком, сельдереем, черным и душистым перцем, петрушкой и кинзой. Бульон от хвостов пойдет на шикарный борщ, или можно его заморозить и потом сварить много всего вкусного. Бульон от голяшек я процежу. Мясо и хвостов, и голяшек разберем на волокна, вернем в процеженный бульон, добавим молотый кориандр и давленый чеснок — и еще раз вскипятим. Разложим по формам, и утром холодец будет готов. Благодаря голяшкам застынет так, что можно нарезать аккуратными красивыми кусочками. Хрен мы тоже делаем сами — натираем корень хрена и быстро смешиваем его с домашней сметаной.

Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

Мясные продукты нужно отварить отдельно, на заливку оставить только бульон от голяшек. Варить мясо нужно с морковью, луком, чесноком, добавить в кастрюлю сельдерей, чёрный и душистый перец, петрушку, кинзу. Оставшийся от хвостов бульон можно использовать на «шикарный борщ» или его можно заморозить, а потом сварить «много всего вкусного».

Бульон от голяшек я процежу. Мясо и хвостов, и голяшек разберём на волокна, вернём в процеженный бульон, добавим молотый кориандр и давленый чеснок — и ещё раз вскипятим, — делится инструкцией по приготовлению телеведущая.

Готовый холодец надо разлить по формам, поставить в холодильник — и к утру он будет уже готов. Благодаря голяшкам бульон застывает очень быстро. Его можно нарезать и красиво подать.

Ведущая также поделилась рецептом куриного холодца, который тоже будет украшать семейный праздничный стол.

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Продолжаю #новогоднийужин. Холодца мы обычно готовим два — мясной и куриный. Курицу варим с луком, чесноком, морковью, петрушкой, сельдереем и черным перцем. Точнее, варим сразу три — две пойдут на ведро оливье для нашей огромной семьи и друзей. Две трети бульона сохраняю для солянки. Первого января к нам всегда приходит толпа поправлять здоровье хашем, а кто не ест хаш — солянкой. В остальном бульоне отвариваю куриные лапки — в них много желатина. И этим бульоном заливаем разобранную на волокна курочку. Для красоты можно уложить сверху фигурную морковку или петрушку.

Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что итоги стрельбы возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве можно считать «настоящим новогодним чудом». По её словам, преступник мог «угробить человек 30».

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