https://static.news.ru/photo/be12d41e-23af-11ea-a86b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в преддверии Нового года поделилась семейным рецептом холодца. Телеведущая рассказала, что варит холодец десятками разных способов, но есть и любимые рецепты.

В предстоящую новогоднюю ночь популярная журналистка будет угощать любимого мужа Тиграна Кеосаяна и своих гостей холодцом из говяжьих хвостов и телячьих голяшек. Способ приготовления блюда мама троих детей подробно описала в Instagram.

Мясные продукты нужно отварить отдельно, на заливку оставить только бульон от голяшек. Варить мясо нужно с морковью, луком, чесноком, добавить в кастрюлю сельдерей, чёрный и душистый перец, петрушку, кинзу. Оставшийся от хвостов бульон можно использовать на «шикарный борщ» или его можно заморозить, а потом сварить «много всего вкусного».

Бульон от голяшек я процежу. Мясо и хвостов, и голяшек разберём на волокна, вернём в процеженный бульон, добавим молотый кориандр и давленый чеснок — и ещё раз вскипятим, — делится инструкцией по приготовлению телеведущая.

Готовый холодец надо разлить по формам, поставить в холодильник — и к утру он будет уже готов. Благодаря голяшкам бульон застывает очень быстро. Его можно нарезать и красиво подать.

Ведущая также поделилась рецептом куриного холодца, который тоже будет украшать семейный праздничный стол.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор государственного телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что итоги стрельбы возле здания ФСБ на площади Воровского в Москве можно считать «настоящим новогодним чудом». По её словам, преступник мог «угробить человек 30».