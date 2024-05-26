Симоньян по-новому «титуловала» Зеленского Симоньян предложила называть нелегитимного Зеленского «просроченным»

Владимира Зеленского по окончании его президентского срока можно называть не только нелегитимным, но и «просроченным», предложила главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, такая идея возникла в редакции из-за сложностей с определением статуса политика.

В редакции возникли споры, как теперь титровать Зеленского: бывший президент Украины, нелегитимный президент, самопровозглашенный или еще как. Предлагаю — просроченный, — написала она.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, чей срок полномочий истек 20 мая, узурпировал власть, отменив выборы в стране. По словам парламентария, попытки украинского руководства оправдать военным положением нахождение Зеленского у власти противоречат конституции республики.

По мнению Володина, кризис на Украине является следствием госпереворота, осуществленного в Киеве в 2014 году под руководством Вашингтона и Брюсселя. Он отметил, что с тех пор у власти находятся «бандиты и нацисты», которые предали национальные интересы страны, разрушили ее экономику и лишили граждан прав.

Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о его нелегитимности на посту главы государства после 20 мая, когда истек срок его полномочий. В интервью представителям СМИ он порекомендовал обратиться к законам и конституции Украины для ответа на этот вопрос, однако не уточнил, о каких именно статьях документа идет речь.