Симоньян отреагировала на слухи о выдвижении в Госдуму

https://static.news.ru/photo/e05dacbc-712c-11eb-937d-96000091f725_660.jpg Фото: _m_simonyan_/instagram.com

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала чушью информацию о своём выдвижении в Госдуму.

К журналистке обратилась корреспондент издания «Медуза». Она спросила, не планирует ли Симоньян выдвигаться в Госдуму по Сочинскому одномандатному округу или по списку «Единой России» в Краснодарском крае.

Большей чуши в жизни не слышала. Что, впрочем, много говорит о ваших «источниках», — ответила Симоньян.

Она опубликовала вопрос журналистки и свой ответ в Telegram-канале.

Ранее Симоньян приняла решение повысить зарплаты своим сотрудникам, которым угрожают участники протестов в России. При этом журналистка не уточнила, кого конкретно имеет в виду. Главред RT подчеркнула, что журналисты будут обеспечены охраной.

Как писал NEWS.ru, Симоньян призвала закрыть иностранные социальные сети в России. Это произошло после того, как её пост в Instagram был удалён. Тогда она написала в Twitter и Telegram пост, в котором выступила за закрытие иностранных социальных сетей.