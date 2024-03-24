Симоньян опровергла слухи о наличии у террористов «поясов шахида» Симоньян: у атаковавших «Крокус» террористов не было «поясов шахида»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Теракт в «Крокус сити холле» в Красногорске

У террористов, напавших на концертный зал «Крокус Сити Холл», не было «поясов шахида», заявила главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. По ее словам, ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) непричастна к произошедшему.

Никаких «поясов шахида» на упырях не было. Ночные сообщения, что вроде бы какой-то врач на каком-то трупе нашел взрывное устройство, не подтверждаются. Умирать никто из них не собирался. Никто из них не был религиозным фанатиком. ИГИЛ там и рядом не проходил. Это, братья, были небратья, — написала Симоньян.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что взрывное устройство на одном из трупов после теракта в «Крокус Сити Холле» обезврежено. По его данным, погибший может оказаться одним из террористов. «112» уточняет, что аппарат, похожий на медицинский кардиомонитор, выпал из-под одежды одного из покойных, когда тело переносили в зал для осмотра и опознания. Канал подчеркнул, что медик сразу обратил внимание на то, как необычно выглядит прибор.

Позднее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко опровергла информацию, что на телах погибших в результате теракта были найдены взрывные устройства. Она подчеркнула, что эти сведения не соответствуют действительности.