Симоньян объяснила, как Пугачева стала предательницей Симоньян назвала возраст Пугачевой причиной, по которой певица стала предателем

Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева стала предательницей из-за преклонного возраста, заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в программе «Ч.Т.Д.». Она сравнила Примадонну с американским президентом Джо Байденом, чьи когнитивные способности также вызывают сомнения из-за возраста.

Как эта женщина стала предательницей? <...> Мы же не могли понять, что с ней случилось, а на этой неделе стало совершенно понятно: она гоняет просто. В переносном смысле слова, не на машине гоняет, а гонит. Бывает такое в возрасте. У нас есть один президент [Джо Байден] в недружественной, не партнерской, не соседней стране, который тоже, совершенно очевидно, гонит, — сказала Симоньян.

Ранее Симоньян усомнилась в искренности слов певицы Аллы Пугачевой. По ее мнению, исполнительница пытается выставить себя «матерью Терезой», жертвовавшей своей жизнью, чтобы петь для россиян, не заработав на этом ни копейки. Также Симоньян сказала, что, будучи гражданкой России, Примадонна имеет право вернуться в страну, однако россияне при этом «имеют право ее не любить».

По ее мнению, звезду российской эстрады в первую очередь волнуют деньги, певица лжет, когда говорит о преданности жителям страны. Симоньян предположила, что когда-нибудь Пугачева вновь сможет жить в России.