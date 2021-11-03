Симоньян объяснила Кадырову, зачем называть национальности в СМИ

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на слова главы Чечни Рамзана Кадырова о том, что СМИ пиарятся на упоминании кавказцев в негативном контексте. Телеведущая заявила в своём Telegram-канале, что имеет на это полное право, так как сама она — такой же «кавказец» с точки зрения классической географии.

Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как «делать заявления». Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного, — написала главред издания.

Симоньян отметила, что Кавказ включает в себя не только Чеченскую Республику, Дагестан и Северную Осетию, но и ряд других стран. Журналистка добавила, что когда-то её тоже возмущали и оскорбляли упоминания о лицах кавказской национальности в негативном свете при освещении происшествий.

Но с возрастом для меня стало очевидно: замалчивая публично те вещи, о которых люди сейчас говорят в WhatsApp-чатах, а раньше обсуждали на кухнях, мы не решаем проблему, а усугубляем её, — резюмировала Симоньян.

Главред напомнила, что сам Кадыров всегда жёстко пересекал проступки своих соотечественников, поэтому ей удивительно, почему он с таким возмущением отреагировал на пост о происшествии, в котором участвовали не чеченцы. Телеведущая добавила, что, следуя такой логике, возмутиться могли и представители любой другой «кавказской национальности».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал публикацию главреда RT Маргариты Симоньян о выходцах с Кавказа после резонансного инцидента с нападением на мужчину с маленьким ребёнком в Новой Москве. Политик посоветовал журналистке проверять информацию, прежде чем пиариться на той или иной теме.