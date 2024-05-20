Симоньян назвала справедливую зарплату для генералов в России Симоньян: российские генералы должны получать миллион рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Генералы в России должны получать миллион рублей, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она отметила, что это касается не только армии, а всех людей «в погонах».

Ну почему генерал не может получать миллион? <...> Который жизнь положил на защиту своей родины, — заявила Симоньян.

Она задалась вопросом, почему у страны есть деньги на миллионные зарплаты для вице-президентов госкомпаний, а на генералов средств «не хватит». Журналист назвала подобное распределение неправильным. Симоньян добавила, что и во времена царской империи, и в Советском Союзе «люди в погонах» были элитой общества с точки зрения морального, нравственного статуса, а также в финансовом плане.

Журналист подчеркнула, что необходимо справедливо распределять доходы и расходы в стране. Она пояснила, что речь идет не о конфискации или экспроприации.

Ранее Симоньян заявила, что выравнивать благосостояние в стране необходимо с помощью налогов. Главред RT предложила ввести налог на роскошь. Кроме того, она посчитала необходимым доработать Уголовный кодекс РФ, объяснив это рядом его положений, которые, по ее мнению, создают поле для коррупции.