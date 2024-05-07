Симоньян на ощупь проверила здоровье Кадырова Симоньян заявила, что у Кадырова каменный бицепс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале совместную фотографию с главой ЧР Рамзаном Кадыровым. Журналистка сообщила, что «вручную проверила» здоровье политика, отметив его «каменный бицепс».

Проверила вручную — бицепс каменный. Здоровье, судя по румянцу, отменное, — подписала фото Симоньян.

Главред RT и чеченский лидер встретились в Кремле на инаугурации президента России Владимира Путина. На снимке Симоньян придерживает Кадырова за правую руку, оба весело улыбаются.

Глава Чеченской Республики прибыл на церемонию инаугурации президента России вместе с зампредседателя правительства региона Адамом Делимхановым. Кроме того, на трибуне в качестве свидетелей при президентской присяге были главы обеих палат парламента России — председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко и председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, а также председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин в судейском облачении.

Также на мероприятии присутствовали многочисленные российские политики и чиновники: на снимки попал губернатор Курской области Роман Старовойт и глава Ленинградской области Александр Дрозденко, депутат Госдумы от партии «Новые люди» Сардан Авксентев, депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Николай Валуев, глава ЦИК Элла Памфилова.