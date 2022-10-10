Симоньян: Крымский мост был красной линией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Крымский мост всегда был «той самой красной линией», заявила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Это заявление она сделала после многочисленных сообщений о взрывах на всей территории Украины.

А вот и ответочка прилетела. <...> Крымский мост с самого начала был той самой красной линией. Это же было очевидно, — написала Симоньян.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, погибли три человека. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. Президент России Владимир Путин заявил, что авторы, исполнители и заказчики подрыва Крымского моста — украинские спецслужбы.

Утром 10 октября украинские СМИ сообщили о том, что серия взрывов прогремела в Киеве. Мэр города Виталий Кличко заявил о повреждениях объектов критической инфраструктуры города. В МВД Украины сообщили о пяти погибших и 12 раненых. СМИ также написали о взрывах в Днепре, Тернополе, Виннице, Хмельницкой, Львовской и Житомирской областях. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к нации в соцсетях указал, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей Украины не покидать укрытий.