Симоньян иронично прокомментировала приостановку лицензии Sputnik Армения Симоньян иронично назвала драмой приостановку лицензии Sputnik Армения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян назвала «драмой на 500 тысяч драмов» решение Еревана приостановить лицензию радио Sputnik Армения. Такой комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале. Об отзыве разрешения у радиостанции «Тоспа», которая является ретранслятором Sputnik Армения, стало известно 20 декабря.

Драма на 500 тысяч драмов. Эфенди опять обиделся, — написала Симоньян.

Ранее отмечалось, что такое решение было принято в связи с вышедшей в эфир 17 ноября передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», автор и ведущий которой, как заявили в комиссии, иронично и в уничижительной форме высказался об Армении. Регулятор счел, что тот не имел на это «морального права», находясь в другой стране.

В рамках еще одного решения «Тоспа» получила штраф на сумму в 500 тысяч драмов — около $1200. Он касается авторской программы бывшего парламентария Армана Абовяна «Абовян Time». Комиссия нашла в одном из выпусков высказывания, основанные на непроверенных или недостоверных источниках.

В октябре российского посла в Ереване Сергея Копыркина вызвали в Министерство иностранных дел Армении из-за передачи на Первом канале. В ведомстве сочли, что в ходе шоу были озвучены «оскорбительные и совершенно неприемлемые высказывания в адрес высокопоставленных официальных лиц страны».