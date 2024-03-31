Симоньян и РДК, триумф колдуна Левина, новый сигнал ИГИЛ: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян предоставила свидетельства того, что в рядах «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) присутствуют украинские военнослужащие, отсидевший в тюрьме победитель 22-го сезона «Битвы экстрасенсов» колдун Максим Левин вернулся в шоу и разгромил новичков, а «Вилаят Хорасан», входящая в состав террористической группировки «Исламское государство» (обе организации признаны в РФ террористическими, деятельность запрещена) заявила о планах террористов из «Крокуса» напасть на полицию — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Какие доказательства нашла Симоньян

Симоньян обратила внимание, что на распространившемся в Сети видео бойцы РДК общаются исключительно «на мове». Речь идет о кадрах, снятых перед атакой на село Козинка в Белгородской области.

«Еще кое-что из рубрики „Крайне интересное“ оказалось у меня. Вот такой вот „Русский добровольческий корпус“ — между собой общаются исключительно на мове. Потому что являются кадровыми украинскими военными. Съемка сделана накануне атаки на Козинку», — написала Симоньян.

Она уточнила, что кадры были сняты с использованием GoPro. По ее словам, от бойца, напавшего на российский регион, «осталось чуть больше, чем эта камера». Ее подобрал российский военнослужащий, который принял участие в отражение атаки на Белгородскую область.

О пресечении нападения на российский регион стало известно несколькими днями ранее, 28 марта. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Харькове под удар российских сил попали около 50 участников конфликта на Украине, некоторые из которых имели нашивки РДК. Они были ликвидированы во время подготовки наступления на российский регион, уточнил он.

«Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно, речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных», — рассказал Лебедев.

Примечательно, что после этого об РДК заговорили и в Киеве. В частности, глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Украине очень выгодны действия боевиков «Русского добровольческого корпуса». Вместе с тем он отметил их недостаток. Так, по словам Буданова, РДК хороши для действий в приграничных регионах, однако о наступлении на Москву не может идти и речи.

«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — заявил глава ГУР Украины.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Маргарита Симоньян

«Победитель победителя» вернулся на «Битву экстрасенсов»

Максим Левин, ставший победителем 22-го сезона «Битвы экстрасенсов», вернулся в шоу. В свое время колдун обошел Влада Череватого, который потом пришел в 23-й сезон, завоевал чемпионский титул, а позднее подтвердил его в «Битве сильнейших». Левин же этот турнир пропустил, так как был в тюрьме. Теперь он пришел за второй «рукой».

Экстрасенс не уточнил, по какой причине он оказался за решеткой, однако рассказал об одной подробности. Он признался, что помогал сокамерникам в тюрьме получить меньший срок «с помощью магии».

«Многие сокамерники получили меньше, чем могли бы получить. Колдовал, а что оставалось делать? Огонь есть, спички есть», — рассказал Левин.

СМИ до этого сообщали, что в августе 2022 года экстрасенс получил три года лишения свободы, его обвинили в мошенничестве, после чего он на протяжении нескольких лет скрывался от правоохранителей. По информации СМИ, Левин обманул китайских бизнесменов на миллионы рублей.

Как бы то ни было, во втором выпуске 24-го сезона он сразился с новичками на испытании в Калининградской области. Колдун справился лучше своих молодых коллег и оказался в «белом конверте». Ему удалось разгадать, что беспокоит хозяев строящегося дома и изгнать «некродуха».

Примечательно, что Левин приступил к испытанию последним. Ему сразу не понравилась работа его коллег, а в конце он и вовсе отговорил хозяев дома от ритуала новичка Александра Сакова.

«Никто не давал права отговаривать от работы другого экстрасенса. Вы отговорили людей, чтобы я увидел, что ваша работа не сработала. Но если бы я пришел и увидел, что все сработало, то сказал бы честно. Голос повышать не надо», — возмутился Саков.

Поведение Левина не понравилось и другим участникам шоу. Так, вернувшийся «старожил» шоу Николь Кузнецова заявила, что колдун отчитывает молодых экстрасенсов, «как школьников». Назвавший себя вампиром Артем Краснов и вовсе вступил с Левиным в перепалку после того, как последний обвинил его в том, что он «притащил» в дом людей «мертвечину».

Телеведущий шоу Марат Башаров решил добавить «огонька» и объявил о новом правиле шоу. Теперь экстрасенс, чье имя окажется в черном конверте, может не только получить второй шанс, но и выбрать другого кандидата на выбывание вместо себя. Участники битвы были шокированы нововведением.

Этим правилом воспользовалась китайский экстрасенс Молли. Ее фото оказалось в «черном конверте», и она вызвала на дуэль 13-летнюю «девочку-Уэнсдей» Саманту. Однако судьбу участников решит не Башаров, а телезрители. Результаты голосования огласят в новом выпуске.

Фото: Социальные сети Максим Левин

Террористы из «Крокуса» планировали убить больше

По данным «Вилаят Хорасан», совершившие атаку на «Крокус» террористы должны были вступить в перестрелку с полицией. Представители группировки объяснили, что этого не произошло, так как преступников подвело неисправное оружие.

Кроме того, они считают, что по итогу атаки насчитывается гораздо больше жертв — более 500. При этом по последним данным МЧС число погибших составило 144, свыше 550 человек числятся пострадавшими.

Известно, что после нападения на концертный зал и его поджога террористы уехали на автомобиле марки Renault. При бегстве с места теракта они намерено сбили ребенка на парковке. Как отметила мама мальчика, машина марки Renault на высокой скорости сорвалась с места, и водитель специально вильнул в сторону школьника, проезжая мимо.

Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом легких, переломом ключицы и бедра. В Москве ребенку уже провели операцию на ноге. Школьника также навестили хоккеисты «Спартака», они вручили ему фирменные подарки с автографами.

Известно, что после теракта основных подозреваемых задержали менее чем через сутки. На данный момент арестовано девять фигурантов дела. Четыре называются исполнителями теракта, еще пятеро их пособниками. Также установлено, что финансирование террористам перечисляли с территории Украины. Следственный комитет продолжает расследование произошедшего.

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