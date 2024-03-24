Симфонический оркестр выступил в память о жертвах теракта в «Крокусе» Минкульт: оркестр Башмета дал концерт в память о погибших в «Крокусе»

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В день траура по жертвам теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» выступил симфонический оркестр под руководством Юрия Башмета, передает пресс-служба Минкульта РФ. Концерт состоялся в большом зале Университета «Сириус», уточнили в ведомстве.

В большом зале Университета «Сириус» прозвучала Пятая симфония П. И. Чайковского. Концерт прошел в онлайн-формате без присутствия зрителей, — говорится в сообщении.

Ранее певец SHAMAN (Ярослав Дронов) опубликовал на своем YouTube-канале песню «Реквием 22.03.24», выпущенную в день общенационального траура по погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По словам артиста, он написал композицию на следующий день после трагедии, чтобы почтить память жертв. В комментарии к ролику певец указал, что все средства от монетизации будут направлены на помощь пострадавшим.

До этого лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к родственникам раненых и погибших во время трагедии в концертном зале. Музыкант, выступление которого было намечено в «Крокус Сити Холле», заявил, что никакие слова не смогут воскресить людей, и добавил, что в этой ситуации можно только надеяться на успокоение. Видеоролик был опубликован на странице музыкального коллектива.