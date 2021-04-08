Силуанов заявил, что политике нет места в процессе признания вакцин

https://static.news.ru/photo/154be322-9887-11eb-80e8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Процесс признания вакцин против COVID-19 нужно деполитизировать ради победы над пандемией нового коронавируса, рассказал глава Минфина Антон Силуанов, выступая на очередной встрече глав финансовых ведомств G20 («Большая двадцатка»). Сейчас в РФ зарегистрированы три вакцины от COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Чиновник добавил, что ситуация в глобальной экономике неоднозначная, идёт процесс восстановления, но принимаемые антикризисные меры не должны угрожать очередными рисками.

Для выхода из пандемии необходимо деполитизировать процесс признания вакцин и предоставления достаточных их объемов всем нуждающимся странам, — приводятся слова Силуанова в сообщении ведомства.

На мероприятии обсудили и вопрос изменения климата, его влияние на экономику государств G20. Организация взяла на себя роль координатора и собирается разработать принципы многостороннего сотрудничества в области «зелёного» и устойчивого финансирования. Переговоры о возможном плане действий и обязательствах стран в области климатической политики продолжат и после 2021-го, говорится на официальном сайте Минфина РФ.

Мировая экономика восстанавливается после возникшего из-за коронавируса кризиса быстрее, чем ожидалось, заявили в Международном валютно-финансовом комитете Международного валютного фонда. Однако в процессе восстановления сохраняется значительная неопределённость, сделали вывод эксперты по итогам заседания комитета.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел прогноз о будущем российской экономики. Финансовые эксперты предрекли ей быстрое послепандемийное восстановление. В текущем году, равно как и в следующем, её рост составит 3,8%. При этом в 2020-м экономика РФ, по оценке МВФ, сократилась на 3,1%, что стало одним из наиболее позитивных показателей среди упомянутых в докладе организации стран.