Силуанов допустил падение добычи нефти в России на 17%

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В России объёмы добычи нефти в 2022 году могут уменьшиться на 17%, заявил министр финансов Антон Силуанов, которого цитирует ТАСС. Такие перемены, по словам чиновника, будут связаны с возможным отказом Запада от российских энергоносителей.

Будет снижение добычи. В каких объёмах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да, — констатировал Силуанов.

Он пояснил, что к таким последствиям может привести отказ стран Запада от потребления российских энергоносителей. Однако глава Минфина не исключил переориентацию на других покупателей.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости введения новых санкций против России, так как она «неплохо справляется» с уже введёнными. По его словам, Варшава уже разрабатывает новый пакет ограничительных мер.

27 апреля «Газпром» объявил о прекращении поставок газа в Болгарию и Польшу из-за отказа стран платить рублями. Это вызвало широкий резонанс на международной арене и возмущение польских властей, которые намерены попросить Еврокомиссию ввести пошлины на поставки российских энергоресурсов в размере 25–35%, чтобы поставить европейских покупателей в такое положение, при котором выбирать топливо из России будет крайне невыгодно.

Глава ЕК Урсула Фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала шантажом такое решение «Газпрома» и заверила, что Евросоюз был готов к такому сценарию и уже готовится к ответным мерам. С её заявлением согласился премьер-министр Болгарии Кирил Петков, он также обвинил российского экспортёра в «вымогательстве», назвав решение о прекращении поставок рэкетом.

Позже Швейцария ввела санкции против России, предусматривающие запрет на импорт российского угля.