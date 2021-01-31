Силовики задерживают протестующих в подъездах жилых домов

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Представители силовых структур Москвы ищут участников акций протестах в подъездах жилых домов и задерживают их.

Силовики ходят по домам и проверяют каждый подъезд и двор на Русаковской улице в центре столицы. По данным ТАСС, двери сотрудникам спецназа и ОМОНа открывают сами жители домов.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 2119 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за три часа с начала акции увели 469 человек (за последние 30 минут это число выросло на 131). На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

Во многих городах России продолжается акция в поддержку политика Алексея Навального. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов. В Москве также применяют электрошокеры.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.