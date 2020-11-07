Силовики задержали в Москве помощника депутата от ЛДПР

https://static.news.ru/photo/877300d8-20ec-11eb-8ba9-fa163e074e61_660.jpg Василий Власов Фото: Василий Власов/vk.com

Сотрудники полиции задержали 7 ноября помощника депутата Госдумы Василия Власова и активиста ЛДПР в ходе встречи парламентария с избирателями в центре Москвы. Беседа с гражданами была приурочена к годовщине революции 1917 года, рядом с памятником Карлу Марксу.

Силовики просили депутата остановить мероприятие, ссылаясь на нарушение ФЗ о митингах.

Ещё раз повторяю, граждане нарушают 54-й федеральный закон... на данном месте проводится несогласованная акция в виде митинга... Если вы меня не услышите, то данные граждане будут задержаны, — заявил страж порядка, обращаясь к собравшимся.

Власов парировал, что в соответствии с законом «О статусе депутата...» он имеет право встречаться с избирателями в уведомительном порядке. Правоохранители сперва проверили удостоверения личности участников беседы, а затем произвели задержание помощника парламентария и партийного активиста, передаёт РИА Новости.

Накануне латвийское радио «Балтком» оштрафовали за интервью с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Соответствующее решение принято Национальным советом по электронным СМИ (НСЭСМИ) республики.

Размер взыскания составляет €8 тысяч. Какие именно высказывания российского политика послужили основанием для штрафа, в НСЭСМИ не уточнили. При этом было отмечено, что электронное СМИ отвечает за выбор гостя программы и должно реагировать на его антигосударственные заявления. Интервью с Жириновским в эфире «Балткома» имело место в июле 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что координатор организации «Левый фронт» Сергей Удальцов был задержан неподалёку от Кремля. Он пытался устроить несогласованную акцию.

Стоит отметить, что летом Удальцов также был задержан в Москве. Тогда он заявил, что ему не предъявили никаких обвинений, тогда как он не принимал участия в каких-либо акциях.