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Сотрудники полиции задержали в центре Москвы мужчину с плакатом против президента Владимира Путина. Это произошло перед началом антифашистского марша памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой.

Участника акции с плакатом «Путин, уходи» задержали, когда тот проходил через рамки, передаёт «Медиазона».

Шествие началось в Москве в 14:00 на Новопушкинском сквере. По данным организаторов участники акции памяти пройдут по Тверскому, Никитскому и Гоголевскему бульварам. После этого состоится возложение цветов к месту убийства на улице Пречистенка, 1.

Известный адвокат, левый активист и антифашист Станислав Маркелов был застрелен 19 января 2009 года в центре Москвы. Журналистка «Новой газеты» Анастасия Бабурова, бравшая у него интервью в тот момент, попыталась задержать преступника, но получила ранение и через несколько часов скончалась в больнице.

Убийцей оказался неонацист Никита Тихонов. В 2011 году он получил пожизненный срок, а его подельница Евгения Хасис — 18 лет заключения.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что московские власти согласовали организации «Комитет 19 января» шествие памяти Маркелова и Бабуровой. Чиновники потребовали от организаторов не использовать никаких флагов кроме антифашистских.