Силовики задержали столичного депутата от КПРФ

Сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Московской городской думы от КПРФ Екатерину Енгалычеву. Ей вменяют организацию акций протеста по результатам выборов 20 и 25 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь фракции партии в МГД Никита Попов, передаёт «Интерфакс».

Енгалычеву задержали в Тверском ОВД, куда политик пришла для ознакомления с протоколами.

Сейчас её в сопровождении конвоя доставляют в Тверской суд Москвы, — отметил Попов.

По его словам, силовики считают, что она организовала мероприятия, не согласованные с властями.

До этого Енгалычева трое суток находилась в здании Мосгордумы, на выходе из которого её ждали силовики.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал уголовным преступлением блокировку сотрудниками полиции в Москве коммунистов в зданиях партии. Политик добавил, что обращался к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву по поводу нарушений прав кандидатов в депутаты и депутатов КПРФ в Москве. Колокольцев, по словам Зюганова, обещал разобраться с каждым нарушением. По мнению коммунистов, силовики пытаются сорвать подачу исков от юристов партии против дистанционного электронного голосования.

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

25 сентября коммунисты снова устроили акцию протеста. Зюганов подчёркивал, что мероприятие законно, потому что проходит в формате встречи с избирателями.