Силовики задержали пассажира такси за выкрик оскорблений

https://static.news.ru/photo/75f8dfe8-65a8-11eb-bd44-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов / news.ru

Пассажир такси в Москве выкрикнул оскорбления в адрес силовиков из окна машины, когда проезжал мимо несогласованной акции протеста. Ролик появился в Сети. На кадрах видно, что правоохранители задержали и водителя, и пассажира.

Как пишут СМИ, в данный момент на незаконных акциях задержано уже более 900 человек, в том числе журналисты.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв напомнил правоохранителям об ответственности за нападение на репортёров при исполнении ими служебных обязанностей. Такая реакция последовала на ролик, появившийся в Интернете ранее. На нём силовик ударил дубинкой корреспондента в светоотражающем жилете.

Как писал ранее NEWS.ru, пострадавший рассказал позднее коллегам, что получил два удара по голове. У него гематомы. По словам репортёра, правоохранитель после ударов не задержал его, а пошёл дальше. Сам журналист остался лежать. «Было очень больно. У меня помутнело в глазах, я упал, начал кричать», — сказал корреспондент.