https://static.news.ru/photo/ae2afdd0-d6e1-11e9-a23a-fa163e074e61_660.jpg Фото: t.me/doxajournal

Бывшего фигуранта дела о «массовых беспорядках» Валерия Костенка, а также студенток ВШЭ Тиму Мутаеву и Татьяну Колобакину задержали в Москве у станции метро «Университет», где проходит «Парад студенчества». Полиция уверяет, что это произошло по ошибке.

Студенток задержали за футболку и наклейки на сумке в поддержку обвиняемого в якобы призывах к экстремизму студента ВШЭ Егора Жукова. Задержание Костенка силовики объяснили тем, что им нужно проверить его личность на ранее совершённое преступление, сообщает « Дождь ».

Всех троих доставили в ОВД МГУ и вскоре отпустили. По версии полиции, молодых людей задержали «по ошибке» из-за сведений о некой организации.

Как писал News.ru, ранее Росфинмониторинг добавил студента ВШЭ Егора Жукова в список террористов и экстремистов. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.