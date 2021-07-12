Силовики задержали оппозиционера Удальцова

Сотрудники правоохранительных органов задержали оппозиционера, координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова. Его обвинили в организации митинга, который не был согласован с властями. Об этом сам политик рассказал РБК.

Я задержан, нахожусь в ОВД Нагатинский затон. В отношении меня оформляют протокол по ст 20.2 КоАП РФ. Якобы за организацию митинга. Имеется в виду размещенная мной в соцсетях информация о встрече с депутатами Госдумы, — рассказал он.

Политик отметил, что мероприятие анонсировала в социальных сетях КПРФ. Кроме того, он связывался с депутатами, которые подтвердили ему, «что согласовали встречу».

В то же время столичное МВД на своём сайте опубликовало предостережение о недопустимости участия в не согласованных с властями акциях. Там отмечается, что за «противоправные деяния при организации несогласованного с органами исполнительной власти мероприятия 20 сентября 2021 года» (встречи с депутатом Валерием Рашкиным на Пушкинской площади) к ответственности привлекли 30 граждан.

Ранее редакция сайта КПРФ получила письмо от Роскомнадзора с предупреждением о возможной блокировке страницы. Причиной стал анонс акции протеста в связи с результатами выборов в России.

20 сентября коммунист Валерий Рашкин устроил акцию в центре Москвы из-за несогласия с результатами голосования. На Пушкинскую площадь вышли сотни человек. Мероприятие прошло в формате встречи парламентария (Рашкин остаётся действующим депутатом Госдумы до формирования нового парламента) с избирателями, согласование для которой не требуется. Спустя несколько дней силовики начали задерживать участников мероприятия.

В ходе встречи политик анонсировал 25 сентября следующую встречу с депутатами. Он отметил, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в столице не будут отменены.