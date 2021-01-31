Силовики задержали не меньше 82 журналистов на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/7eb98236-63d7-11eb-ae74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур по всей стране задержали 82 представителя СМИ, работавших на акциях в поддержку политика Алексея Навального.

Журналисты оказались в автозаках в 31 городе. Больше всего представителей прессы уводили в Москве, где задержали 22 журналиста. В Санкт-Петербурге задержали семь сотрудников СМИ, в Самаре — шесть, в Сочи и Хабаровске — по четыре, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо».

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв заявил, что объединение фиксирует все случаи. При этом, по данным СЖР, в Петербурге уже по состоянию на 15:30 было задержано восемь журналистов.

Согласно статье 144 УК РФ, воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов со стороны физического лица наказывается штрафом до 80 тысяч рублей, обязательными или исправительными работами. Если преступление совершено с использованием служебного положения, нарушителю грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательными, исправительными или принудительными работами либо лишением свободы на срок до трёх лет.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 3838 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 1080 человек. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (796 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Как писал NEWS.ru, московские силовики решили вывозить задержанных в другие города — Калугу, Тулу, Смоленск и Рязань. Это связано с тем, что спецприёмники Москвы переполнены задержанными после шествий, состоявшихся 23 января.