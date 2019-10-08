https://static.news.ru/photo/40992f5c-e9ca-11e9-9f69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главу профсоюза бортпроводников Илону Борисову задержали во время одиночного пикета возле аэропорта Шереметьево. Об этом сообщил её коллега Александр Ильин.

Борисова устроила одиночный пикет с требованием индексации зарплат и прекращения дискриминации бортпроводников. Сотрудники МВД без объяснения причин задержали её и отвели в отделение, пишет « ОВД-инфо ».

Там на неё составили протокол по статье КоАП «Нарушение порядка проведения акции».

В конце сентября руководитель Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илона Борисова сообщала о том, что в профессиональном сообществе получила широкую поддержку акция протеста «Больничный лист», сообщало издание « Накануне ».

Суть акции сводилась к тому, что бортпроводники «Аэрофлота» массово уходили на больничные, требуя увеличить зарплату и изменить отношение со стороны руководства.

В «Аэрофлоте» информацию сочли не соответствующей действительности, подчеркнув, что количество открытых больничных листов в компании соответствует среднегодовым показателям.

Как писал News.ru, в мае Борисова утверждала, что «Аэрофлот» соревнуется с зарубежными компаниями в плане сервиса, а вот условия работников конкуренции не выдерживают, так как компания экономит на трудовых ресурсах. Она заявляла, что с 2012 по 2017 год авиаперевозчик не индексировал зарплату сотрудникам.

«Аэрофлот» опровергал эти данные.