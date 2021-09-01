Силовики задержали главу «Альянса врачей»

Сотрудники полиции задержали в Москве главу профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) Анастасию Васильеву в рамках «санитарного дела». Об этом сообщается в Twitter её команды.

Авторы публикации отмечают , что активистка не была должным образом уведомлена о заседании суда по «санитарному делу», в связи с чем полицейские оформляют принудительный привод.

Сколько людей в форме нужно, чтобы привести в суд одну женщину? Взгляните на этот образец галантности, на этот триумф разума, — отмечается в сообщении.

Адвокат Васильевой Дмитрий Джулай опубликовал рапорт ФСИН, в котором говорится о невозможности надлежащим образом уведомить его клиентку о предстоящем заседании. Он отметил, что принудительный привод можно произвести только при отсутствии уважительной причины неявки в суд. Так как ненадлежащее уведомление — уважительная причина, он считает действия силовиков незаконными.

Ð Ð°Ð¿Ð¾ÑÑ Ð¤Ð¡ÐÐ Ñ Ð¿ÑÐµÐ´ÑÐ´ÑÑÐµÐ³Ð¾ Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ñ. ÐÐ½Ð¸ ÑÐ°Ð¼Ð¸ Ð¿Ð¸ÑÑÑ, ÑÑÐ¾ ÐÐ½Ð°ÑÑÐ°ÑÐ¸Ñ Ð½Ðµ Ð±ÑÐ»Ð° ÑÐ²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð° Ð½ÐµÐ½Ð°Ð´Ð»ÐµÐ¶Ð°ÑÐ¸Ð¼ Ð¾Ð±ÑÐ°Ð·Ð¾Ð¼.

Ð¡Ð¾Ð³Ð»Ð°ÑÐ½Ð¾ Ñ. 1 ÑÑ. 113 Ð£ÐÐ Ð Ð¤, Ð¿ÑÐ¸Ð²Ð¾Ð´ Ð¼Ð¾Ð¶ÐµÑ Ð¾ÑÑÑÐµÑÑÐ²Ð»ÑÑÑÑÑ Ð² ÑÐ»ÑÑÐ°Ðµ Ð½ÐµÑÐ²ÐºÐ¸ Ð±ÐµÐ· ÑÐ²Ð°Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð¾Ð¹ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¸Ð½Ñ.

ÐÐµÑÐ²ÐµÐ´Ð¾Ð¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð¾ ÑÑÐ´ÐµÐ±Ð½Ð¾Ð¼ Ð·Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ð¸ - ÑÑÐ¾ ÑÐ²Ð°Ð¶Ð¸ÑÐµÐ»ÑÐ½Ð°Ñ Ð¿ÑÐ¸ÑÐ¸Ð½Ð°. pic.twitter.com/0qRTLS3WtT — ÐÐ´Ð²Ð¾ÐºÐ°Ñ ÐÐ¼Ð¸ÑÑÐ¸Ð¹ ÐÐ¶ÑÐ»Ð°Ð¹ (@advokat_ddi) September 1, 2021

Заседание по «санитарному делу» с участием Васильевой должно начаться в Преображенском суде в 14:00.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.

По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Олегу Степанову и Кире Ярмыш — год ограничения свободы, депутату Дмитрию Барановскому — один год и шесть месяцев ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский и участница Pussy Riot Мария Алёхина.