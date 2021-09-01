Силовики задержали главу «Альянса врачей»

Анастасия ВасильеваФото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Сотрудники полиции задержали в Москве главу профсоюза «Альянс врачей» (признан российскими властями иноагентом) Анастасию Васильеву в рамках «санитарного дела». Об этом сообщается в Twitter её команды.
Авторы публикации отмечают, что активистка не была должным образом уведомлена о заседании суда по «санитарному делу», в связи с чем полицейские оформляют принудительный привод.
Сколько людей в форме нужно, чтобы привести в суд одну женщину? Взгляните на этот образец галантности, на этот триумф разума, — отмечается в сообщении.
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Адвокат Васильевой Дмитрий Джулай опубликовал рапорт ФСИН, в котором говорится о невозможности надлежащим образом уведомить его клиентку о предстоящем заседании. Он отметил, что принудительный привод можно произвести только при отсутствии уважительной причины неявки в суд. Так как ненадлежащее уведомление — уважительная причина, он считает действия силовиков незаконными.
Заседание по «санитарному делу» с участием Васильевой должно начаться в Преображенском суде в 14:00.
«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на акции 23 января в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Среди обвиняемых — сторонники и соратники Навального, а также оппозиционные активисты. Следствие утверждает, что организаторы мероприятия создали «угрозу массового заболевания» и подстрекали участников к нарушению санитарных норм.
По «санитарному делу» уже вынесли несколько приговоров другим фигурантам: Дани Акелю назначен штраф 100 тысяч рублей, Любови Соболь — ограничение свободы на полтора года, Николаю Ляскину — год ограничения свободы, Олегу Навальному — год условного срока, Олегу Степанову и Кире Ярмыш — год ограничения свободы, депутату Дмитрию Барановскому — один год и шесть месяцев ограничения свободы. При этом обвинения были сняты с муниципального депутата Константина Янкаускаса.
Фигурантами дела также являются соратник оппозиционера Алексея Навального Дмитрий Барановский и участница Pussy Riot Мария Алёхина.