Силовики задержали главреда «Медиазоны»

https://static.news.ru/photo/3242091c-62ee-11eb-b0b5-fa163e074e61_660.jpg Сергей Смирнов Фото: Sergey Smirnov/facebook.com

Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали на выходе из дома в Москве.

Журналист вышел из дома, чтобы погулять с сыном. Силовики в бронежилетах ждали его в подъезде, а оперативник в штатском заявил, что задержание проходит за «участие в акции или призывы», передаёт «Медиазона».

Журналист издания, который был с ним в этот момент, рассказал в Telegram, что оперативник в штатском сначала притворялся, что разговаривает по телефону, а потом он и другие полицейские побежали за Смирновым.

Стойте, Сергей Сергеевич, вы задержаны по статье об участии в несанкционированных массовых мероприятиях, подробностей сам не знаю, проедем в Тверской отдел, там всё выясним, — сказал представитель правоохранительных органов.

По информации «Апологии протеста», Смирнову вменяют статью о нарушении порядка проведения митинга (20.2 КоАП). Сын главреда остался с другими журналистами издания. Сейчас к нему в Тверской отдел полиции выехал адвокат «Апологии протеста» Алан Гамазов, а также юрист «Правозащиты Открытки» Олег Елисеев.

Сам Смирнов ранее говорил, что не знает, какая его публикация содержала призывы к митингу 23 января. Он публиковал в соцсетях только один пост, в котором говорилось о погоде в этот день.

До этого силовики провели обыск в квартире, где прописан Смирнов. В ней проживает его мать, которую допрашивали полтора часа, что негативно сказалось на состоянии её здоровья. В результате они вынесли жёсткий диск и несколько книг.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения от отравления. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. После проведения акции в Москве в столичные суды поступило почти 450 дел.

По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.