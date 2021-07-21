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Силовики задержали ещё одну участницу Pussy Riot

16:44, 21 июля 2021
Рита Флорес Рита Флорес Фото: ritaflores69/instagram.com
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Сотрудники полиции Москвы задержали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес. Об этом она рассказала журналистам «Дождя».

Девушка отметила, что силовики не назвали ей причину задержания. Она не сопротивлялась при задержании, её везут в ОМВД по району Котловка.

Активистка направлялась в спецприёмник, где хотела навестить другую участницу Pussy Riot Марию Алёхину, которую 8 июля арестовали за неповиновение полиции второй раз подряд.

Сама Флорес регулярно принимала участие в акциях Pussy Riot. Состоящих в группе людей регулярно задерживают в Москве и назначают административные аресты с весны. За решёткой два раза подряд побывали также Вероника Никульшина, Анна Кузьминых и Александр Софеев, последнего арестовали из-за бутылки вина в рюкзаке. Все они покинули страну после выхода из спецприёмника. Также силовики арестовывали муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн и режиссёра Анну Кузьминых, которые тоже состоят в Pussy Riot.

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