Силовики задержали ещё одну участницу Pussy Riot

Сотрудники полиции Москвы задержали участницу группы Pussy Riot Риту Флорес. Об этом она рассказала журналистам «Дождя».

Девушка отметила , что силовики не назвали ей причину задержания. Она не сопротивлялась при задержании, её везут в ОМВД по району Котловка.

Активистка направлялась в спецприёмник, где хотела навестить другую участницу Pussy Riot Марию Алёхину, которую 8 июля арестовали за неповиновение полиции второй раз подряд.

Сама Флорес регулярно принимала участие в акциях Pussy Riot. Состоящих в группе людей регулярно задерживают в Москве и назначают административные аресты с весны. За решёткой два раза подряд побывали также Вероника Никульшина, Анна Кузьминых и Александр Софеев, последнего арестовали из-за бутылки вина в рюкзаке. Все они покинули страну после выхода из спецприёмника. Также силовики арестовывали муниципального депутата Басманного района Люсю Штейн и режиссёра Анну Кузьминых, которые тоже состоят в Pussy Riot.