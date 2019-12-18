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В ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля задержаны ещё четыре фигуранта, рассказала официальный представитель Следкома России Светлана Петренко.

Среди подозреваемых — инженер-метролог компании «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Юрий Акулич, инженер-метролог той же организации Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие также в «Газпром межрегионгаз Ставрополь», говорится на официальном сайте СК РФ. По данным СК, указанные граждане вносили изменения в данные приборов учёта промышленных предприятий.

Представителя Карачаево-Черкесской Республики в Совете Федерации Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года прямо на заседании верхней палаты парламента. Его обвиняют в хищениях газа на сумму более 30 млрд рублей, организации убийства двух человек и участии в преступной группировке. Одновременно в Северной столице арестовали отца сенатора — Рауля Арашукова. Кроме отца и сына, по делу арестованы родственники и друзья семьи.

Ранее News.ru сообщал, что находящийся в СИЗО Рауф Арашуков пообещал выкладывать новости о своём уголовном деле в Instagram и оставил контакты для писем от желающих.