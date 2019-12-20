https://static.news.ru/photo/29a9d07a-2413-11ea-ad89-fa163e074e61_660.jpg Фото: sotavision/youtube.com

Активист «бессрочного протеста» Даниил Галицкий задержан на Красной площади в Москве. Он стоял у мавзолея Владимира Ленина с плакатом, на котором изображён смайлик.

Также силовики задержали находившуюся рядом Елизавету Дрипереву и оператора Фёдора Худокормова. По словам полицейских, они тоже принимали участие в акции. «ОВД-Инфо» сообщает , что эти люди стояли в отдалении, а мужчина записывал онлайн-трансляцию.

В настоящий момент активистов ведут к отделу полиции по району Китай-город.

Ранее, как писал NEWS.ru, издание «Коммерсант» сообщило, что его корреспондента Романа Дорофеева задержали во время прямого эфира на Лубянке. В этот момент журналист рассказывал о ходе расследования стрельбы возле здания ФСБ.