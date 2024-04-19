Силовики забрали рэпера Платину прямо с концерта Mash: силовики задержали рэпера Платину во время концерта в Томске

Сотрудники Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали в Томске рэпера Платину (настоящее имя — Роберт Плаудис) прямо во время концерта, сообщает Telegram-канал Mash. Согласно его информации, артист выступал в клубе Face, он отмечал свое 29-летие.

Как уточнил канал, сотрудники силовых структур поднялись на сцену к Плаудису, после чего отвели именинника за кулисы. По его данным, некоторое время назад на рэпера пожаловалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она попросила полицию проверить тексты Платины на пропаганду наркотиков.

Сама Мизулина в своем Telegram-канале уже отреагировала на произошедшее. Она утверждает, что «Лига безопасного интернета» не направляла никаких обращений относительно Плаудиса за последние годы, и причины задержания рэпера ей неизвестны.

В 2021 году мы действительно обращались в МВД связи с пропагандой наркотиков в треке Платина и OG Buda. Только три года назад — это совсем не «недавно», как это пишут СМИ. Клевета, — ответила Мизулина.

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