Силовики за год не смогли взломать телефон Голунова

https://static.news.ru/photo/c18f95d0-bd3a-11ea-8f7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники Следственного комитета вернули журналисту Ивану Голунову личные вещи, которые у него изъяли в июне 2019 года. За год работы с собственностью работника СМИ силовикам не удалось взломать его смартфон.

Мужчина получил больше 15 карт памяти, телефон и внешний жёсткий диск. Кроме того, ему вернули часы «Луч», которые в наркологической клинике у него с руки сорвали полицейские Акбар Сергалиев и Роман Феофанов, передаёт «Медуза».

Журналист поблагодарил работников медицинского учреждения за то, что они подобрали часы и сохранили их.

Починю и будут как новые, — написал он в Telegram.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в Москве. Полиция, в том числе через официальный сайт МВД, обвинила репортёра в торговле наркотиками. Позже ведомство признало все доказательства ложными. Журналиста отпустили, а задержавших его сотрудников и их начальника уволили из органов. В декабре 2019-го бывшие оперативники стали фигурантами уголовного дела.

Ранее NEWS.ru писал о том, что экс-сотрудник УВД по Западному району Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, пожаловался правозащитникам на плохой ассортимент в СИЗО «Лефортово».