Силовики вызвали на допрос экс-координатора «Открытки»

https://static.news.ru/photo/a37c3550-cdfe-11eb-aab2-96000091f725_660.jpg Татьяна Усманова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Следователи вызвали на допрос бывшего координатора «Открытки» Татьяну Усманову. Это связано с делом экс-директора признанной российскими властями нежелательной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова, рассказала она сотрудникам ТАСС.

Усманова отметила, что её вызвали на допрос к 20:00. Она пройдёт его в сопровождении адвоката «Правозащиты Открытки».

Меня внезапно вызвали на допрос по делу Андрея Пивоварова. Дело, видимо, срочное, — сообщила она.

Пивоварова задержали 31 мая в аэропорту Пулково и доставили в СКР для допроса по делу об участии в нежелательной организации, а также о пропаже донатов, отправленных Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом и запрещённой в РФ экстремистской организацией) Алексея Навального. Для этого силовики остановили вылет самолёта, направлявшегося в Варшаву.

Мужчину обвиняют по статье об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 284.1 УК РФ). При этом он остаётся в СИЗО в Краснодаре, так как ранее суд избрал ему меру пресечения до 31 июля.

Адвокат Пивоварова Александр Валявский рассказывал, что дело было возбуждено из-за поста в соцсети Facebook, который был написал год назад. Юрист считает, что возбуждение дела связано с намерением Пивоварова баллотироваться в Государственную думу. При этом выяснилось, что Пивоваров не писал этот пост, его публиковала один из администраторов страницы.

«Открытая Россия» объявила о самоликвидации 27 мая. По словам Пивоварова, такое решение было принято, чтобы защитить сотрудников от преследования.