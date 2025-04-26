Силовики выяснили, кто поджег могилу военкора Федорчака СК РФ: в поджоге могилы Федорчака подозревается безработный мужчина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи установили личность мужчины, подозреваемого в поджоге могилы военкора «Известий» Александра Федорчака, сообщили в пресс-службе СК РФ. По данным ведомства, фигурантом является безработный житель Нижнегорского района Крыма. Его нахождение на месте преступления подтвердила ДНК-экспертиза.

В ходе совместной работы органов СК, МВД и ФСБ оперативно был установлен вероятный подозреваемый в совершении данного преступления — безработный житель Нижнегорского района. С целью сбора и закрепления доказательственной базы следствием был назначен ряд экспертиз, среди которых ДНК-экспертиза, подтвердившая нахождение фигуранта на месте преступления, — сказано в сообщении.

Мужчина признался в совершении преступления. Он также подробно рассказал о произошедшем в ходе проверки показаний на месте преступления.

Ранее первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков заявлял, что поджог могилы Федорчака и трех военнослужащих, погибших в зоне спецоперации, связан с организованной акцией Киева. По его словам, подобные инциденты — часть спланированной кампании, которую координируют украинские спецслужбы.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов назвал подлостью и беспринципностью осквернение могилы Федорчака и трех военнослужащих. Он также отметил, что возмездие обязательно настигнет злоумышленников.