Силовики возбудили уголовное дело после сбора подписей против поправок

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело на муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Причиной стал прошедшей 15 июля на Пушкинской площади сбор подписей против поправок в Конституцию.
Политика обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов («дадинская» статья),
По версии следователей, в начале июля женщина разместила в соцсетях «лозунги» различного содержания, которые якобы призывали принять участие в несогласованном митинге.
Галямина
Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня, — подчеркнула она.
Политик сообщила, что о производстве ей никто заранее не сообщил. Она отметила, что все предыдущие задержания считает незаконными, и продолжит обжаловать их вплоть до ЕСПЧ.
Представляющий Галямину адвокат Михаил Бирюков
Как писал NEWS.ru, в центре Москвы прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. Около тысячи человек собрались на Пушкинской площади и провели сбор подписей под иском, оспаривающим внесённые в Основной закон изменения. Затем часть активистов направилась в сторону Цветного бульвара. Митингующие кричали «Позор» и «Полиция с народом». При этом стражи порядка стали жёстко разгонять активистов и растаскивать их по автозакам.
Среди задержанных оказались политические деятели и журналисты — редактор TJ Анна Бегиашвили, главный редактор журнала «Рабкор» Борис Кагарлицкий, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также журналист РИА Новости. Сотрудники силовых структур задержали на акции не менее 100 человек.
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