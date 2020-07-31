Силовики возбудили уголовное дело после сбора подписей против поправок

https://static.news.ru/photo/f77df99c-d320-11ea-9cc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело на муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину. Причиной стал прошедшей 15 июля на Пушкинской площади сбор подписей против поправок в Конституцию.

Политика обвинили в неоднократном нарушении правил проведения митингов («дадинская» статья), говорится на сайте СК. В течение акции силовики задержали 147 человек, среди которых были Галямина и её дочь.

По версии следователей, в начале июля женщина разместила в соцсетях «лозунги» различного содержания, которые якобы призывали принять участие в несогласованном митинге.

Галямина рассказала в своём Telegram-канале, что узнала о деле из СМИ.

Очевидно, что дело политически мотивировано и возбуждено с одной целью — оказать давление на меня, — подчеркнула она.

Политик сообщила, что о производстве ей никто заранее не сообщил. Она отметила, что все предыдущие задержания считает незаконными, и продолжит обжаловать их вплоть до ЕСПЧ.

Представляющий Галямину адвокат Михаил Бирюков сообщил журналистам «Коммерсанта», что её ещё не вызвали на допрос.

Как писал NEWS.ru, в центре Москвы прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. Около тысячи человек собрались на Пушкинской площади и провели сбор подписей под иском, оспаривающим внесённые в Основной закон изменения. Затем часть активистов направилась в сторону Цветного бульвара. Митингующие кричали «Позор» и «Полиция с народом». При этом стражи порядка стали жёстко разгонять активистов и растаскивать их по автозакам.

Среди задержанных оказались политические деятели и журналисты — редактор TJ Анна Бегиашвили, главный редактор журнала «Рабкор» Борис Кагарлицкий, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также журналист РИА Новости. Сотрудники силовых структур задержали на акции не менее 100 человек.