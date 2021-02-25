Силовики ворвались в монастырь опального схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/3cc15326-77ba-11eb-afc7-96000091f725_660.jpg Фото: Среднеуральский Женский Монастырь/vk.com

Бойцы ОМОНа прибыли на территорию Среднеуральского женского монастыря под Екатеринбургом. Об этом рассказал адвокат Павел Бабиков, который представляет интересы отлучённого от церкви бывшего священника Сергия (Николая Романова).

На территорию монастыря 25 февраля зашли около 50 сотрудников ОМОНа, отцов отделили от всех. Скорее всего, их будут забирать, — цитирует адвоката URA.RU.

Юрист добавил, что «все бьют в колокола», а силовики стали ломать колокольню.

Последний раз на территории монастыря силовики проводили операцию в ночь на 29 декабря 2020 года, когда ими был задержан опальный схиигумен Сергий, ныне находящийся в московском СИЗО «Матросская Тишина».

Ранее NEWS.ru сообщал, что 25 февраля Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего схимонаха Сергия, обвиняемого в нарушении права на свободу вероисповедания, склонении к суициду и самоуправстве. Суд удовлетворил ходатайство следствия, арест продлён до 28 мая.