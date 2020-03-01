https://static.news.ru/photo/28835ea4-5bd2-11ea-9e72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники аэропорта Внуково начали проверять на коронавирус пассажиров, которые ранее ездили в Италию, но не прилетели из этой страны. При этом, когда турист говорит, что был в республике, представители погранслужбы отнимают у путешественников паспорта без объяснения причин.

Об этом рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся в такой ситуации. Журналисту, как и остальным людям в аэропорту, ничего не объяснили и выдали медицинские маски. Затем сотрудница спецслужб увидела, что представитель СМИ сделал фотографии, на которых видно стопку отобранных паспортов, начала давить и заставила удалить снимки. После этого она просмотрела галерею мобильного телефона.

Проверяли на коронавирус люди в защитных костюмах в специальной зоне, которая никак не огорожена от остальной территории воздушной гавани. Только там людям вернули документы, удостоверяющие личность, померили температуру и попросили заполнить анкету с вопросами о предыдущих передвижениях, а также местах проживания и работы. Потом здоровых людей сфотографировали, выдали памятку о профилактике коронавируса и отпустили.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за период мониторинга выявлено 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Оба пациента — граждане КНР — выздоровели и были выписаны 12 февраля.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.