Сотрудники аэропорта Внуково начали проверять на коронавирус пассажиров, которые ранее ездили в Италию, но не прилетели из этой страны. При этом, когда турист говорит, что был в республике, представители погранслужбы отнимают у путешественников паспорта без объяснения причин.
Об этом
Проверяли на коронавирус люди в защитных костюмах в специальной зоне, которая никак не огорожена от остальной территории воздушной гавани. Только там людям вернули документы, удостоверяющие личность, померили температуру и попросили заполнить анкету с вопросами о предыдущих передвижениях, а также местах проживания и работы. Потом здоровых людей сфотографировали, выдали памятку о профилактике коронавируса и отпустили.
Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за период мониторинга
Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.
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