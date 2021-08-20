Силовики устроили облаву на подмосковную мечеть

Сотрудники правоохранительных органов проводят спецоперацию в мечети в подмосковных Котельниках. Об этом пишет Baza.

По информации журналистов, полицейские зашли в здание сразу после завершения молитвы, когда в мечети были несколько сотен мусульман. Силовики проверяют у людей документы и отпускают их по одному. Причину происходящего они не называют.

В ГУ МВД по Московской области NEWS.ru сообщили, что сейчас проверяют эту информацию.

По информации Readovka, полиция проводит рейды по всей Москве и ближнему Подмосковью с 12:00, когда у мусульман проходит обеденный намаз. Силовики ищут нелегальных мигрантов и проверяют у всех регистрацию.

12 июля в Кузьминках в Москве произошла массовая драка между уроженцами Киргизии и приезжими из Таджикистана. Настоящее побоище развернулась ближе к полуночи, более 180 человек устроили потасовку на улице Зеленодольской у местного театра. В результате серьёзно пострадали два человека, их увезли в больницу на скорой.

После этого силовики задержали около 100 участников драки. По словам очевидцев, во время потасовки её участники выбегали на проезжую часть, создавая серьёзные помехи движению автомобилей.

Работающий с мигрантами юрист Валентина Чупик рассказывала, что после драки московские силовики начали массово задерживать выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.