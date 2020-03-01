Сотрудники правоохранительных органов проверили на факт употребления наркотиков 70 несовершеннолетних, задержанных в столичной кальянной. Всего силовики составили четыре протокола.
Материалы говорят о нарушении двух статей Кодекса об административных правонарушениях,
Как писал NEWS.ru, спецоперация силовых структур прошла в кальянной на Кутузовском проспекте. В ней приняли участие сотрудники ОМОНа и СОБРа. СМИ связали проверку с информацией о продаже в заведении шариков с «веселящим газом».
Добавьте наши новости в избранные источники