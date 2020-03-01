https://static.news.ru/photo/a5c35010-5bda-11ea-9dd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Greg Sorber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов проверили на факт употребления наркотиков 70 несовершеннолетних, задержанных в столичной кальянной. Всего силовики составили четыре протокола.

Материалы говорят о нарушении двух статей Кодекса об административных правонарушениях, передаёт РЕН ТВ. В настоящий момент всех подростков отпустили и передали родителям.

Как писал NEWS.ru, спецоперация силовых структур прошла в кальянной на Кутузовском проспекте. В ней приняли участие сотрудники ОМОНа и СОБРа. СМИ связали проверку с информацией о продаже в заведении шариков с «веселящим газом».