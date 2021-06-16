Силовики снова задержали участницу Pussy Riot

https://static.news.ru/photo/d80b4eb2-ce96-11eb-8bb3-96000091f725_660.jpg Вероника Никульшина Фото: Иванко Игорь/АГН «Москва»

Сотрудники полиции Москвы второй раз за неделю задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом она рассказала журналистам «Дождя».

Девушку задержали возле её дома, после чего её телефон перестал работать. Позже она снова вышла на связь и сообщила , что на неё составляют протокол о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

Адвокат Сергей Тельнов рассказал ТАСС, что Никульшину задержали на 48 часов.

В чём выразилось её правонарушение, из представленных документов совершенно неясно, — подчеркнул он.

По словам юриста, суд изберёт его подзащитной меру пресечения, ей грозит до 15 суток ареста. Сейчас она находится в ОМВД «Дорогомилово».

12 июня Никульшину задержали на Лубянке, когда она снимала интервью. Полицейские вменили ей нецензурную брань и курение в общественном месте. Сама девушка считает, что силовики хотели помешать проведению акции Pussy Riot в День России, хотя группа не планировала никаких мероприятий.

На активистку составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили поздно ночью.

В апреле участницу Pussy Riot Марию Алёхину задержали на входе в Московский городской суд. Причиной стала съёмка судебного процесса по так называемому санитарному делу, которую она вела накануне. На неё составили протокол об административном правонарушении за неисполнение распоряжения судебного пристава.