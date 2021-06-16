Силовики снова задержали участницу Pussy Riot

Сотрудники полиции Москвы второй раз за неделю задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом она рассказала журналистам «Дождя».
Девушку
Адвокат Сергей Тельнов
В чём выразилось её правонарушение, из представленных документов совершенно неясно, — подчеркнул он.
По словам юриста, суд изберёт его подзащитной меру пресечения, ей грозит до 15 суток ареста. Сейчас она находится в ОМВД «Дорогомилово».
12 июня Никульшину задержали на Лубянке, когда она снимала интервью. Полицейские вменили ей нецензурную брань и курение в общественном месте. Сама девушка считает, что силовики хотели помешать проведению акции Pussy Riot в День России, хотя группа не планировала никаких мероприятий.
На активистку составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили поздно ночью.
В апреле участницу Pussy Riot Марию Алёхину задержали на входе в Московский городской суд. Причиной стала съёмка судебного процесса по так называемому санитарному делу, которую она вела накануне. На неё составили протокол об административном правонарушении за неисполнение распоряжения судебного пристава.