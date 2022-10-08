Силовики раскрыли мотивы водителя взорвавшегося в Крыму грузовика РБК: водителя взорвавшегося грузовика могли использовать вслепую

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Железнодорожные составы с цистернами на Крымском мосту, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля

Водитель грузовика, который утром 8 октября подорвался на Крымском мосту, мог не знать о запланированном теракте, сообщил РБК источник в правоохранительных органах. По его данным, шофер получил заказ на перевозку удобрений по Сети. Оформлен заказ был также через интернет, значит, водителя использовали вслепую, поделился мнением собеседник издания.

Водитель грузовика, который взорвался на Крымском мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет. Его использовали вслепую. Следовательно, шофер мог и не знать о готовящемся теракте, — сказал источник.

Водителя, предположительно, зовут Махир Юсубов, ему 52 года. Фото мужчины опубликовал Telegram-канал Mash. Отмечается, что машина, за рулем которой мог быть Юсубов, колесила по краю на протяжении всего прошлого месяца. Последняя остановка была в поселке Стрелка, который находится в Темрюкском районе Краснодарского края.

Ранее владелец взорвавшейся на Крымском мосту фуры Самир Юсубов записал видеообращение, в котором заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву, поскольку на большегрузе работал его дядя. Молодой человек добавил, что родственник долгое время зарабатывал грузоперевозками при помощи специальных сайтов.

Взрыв прогремел в 06:05. После подрыва грузовика, как утверждает следствие, было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. Два автомобильных пролета моста обрушились, погибли три человека.