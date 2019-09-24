https://static.news.ru/photo/c26987c2-dee2-11e9-97e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Центра противодействия экстремизму в Ингушетии провели обыск в офисе некоммерческой организации «Развитие», расположенном в Назрани. Об этом рассказала её президент Джаннета Ахильгова.

Целый день был обыск. Приходили из центра «Э», — написала Ахильгова в Facebook .

Силовики, по её словам, проверяли, не финансирует ли центр «Развитие», занимающийся общественными кампаниями в поддержку детей и женщин, протесты в Ингушетии.

Как писал News.ru, ранее силовики провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива». В ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу пытались доказать, что эта структура якобы имеет отношение к «массовым беспорядкам» в Москве и протестам на Кавказе.