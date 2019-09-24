Сотрудники Центра противодействия экстремизму в Ингушетии провели обыск в офисе некоммерческой организации «Развитие», расположенном в Назрани. Об этом рассказала её президент Джаннета Ахильгова.
Целый день был обыск. Приходили из центра «Э», — написала Ахильгова в
Силовики, по её словам, проверяли, не финансирует ли центр «Развитие», занимающийся общественными кампаниями в поддержку детей и женщин, протесты в Ингушетии.
Как писал News.ru, ранее силовики провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива». В ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу пытались доказать, что эта структура якобы имеет отношение к «массовым беспорядкам» в Москве и протестам на Кавказе.