Силовики пришли в штаб Навального в Москве

https://static.news.ru/photo/558d43fc-6ca1-11eb-b5d3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники полиции пришли в штаб политика Алексея Навального в Москве, рассказал его сотрудник Александр Шепелев.

По его словам, силовики являются сотрудниками уголовного розыска. Они сказали, что пришли в штаб после получения жалобы о том, что в здании печатают порнографическую продукцию, передаёт «Медиазона».

Кроме того, примерно в 18:30 и 19:40 в дверь штаба «кто-то ломился», рассказал Шепелев.

По данным из Telegram-канала штаба, к моменту визита полицейских в здании был один человек. Сейчас связи с ним нет.

Ранее штаб Навального в Москве обратился в Министерство внутренних дел России с требованием привлечь к уголовной ответственности организаторов массовых мероприятий в рамках флешмоба «Путин — наш президент!». Представители штаба полагают, что организаторы флешмоба в поддержку главы государства нарушили санитарно-эпидемиологические правила. В заявлении отмечается, что федеральные СМИ рассказали о проведении таких мероприятий «во многих городах», в том числе в Ставрополе, Барнауле, Солнечногорске и Екатеринбурге. Однако в этих регионах введён запрет на проведение массовых мероприятий из-за напряжённой ситуации с COVID-19, писал NEWS.ru.